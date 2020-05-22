Санатории Краснодарского края готовы принять гостей

Санатории, имеющие медицинские лицензии, откроются на Кубани. Они примут первых гостей уже 1 июня.

Тем, кто поедет в эти санатории, необходимо направление на лечение, санаторно-курортная путевка. Принимающая сторона должна организовать трансфер из аэропорта или вокзала с соблюдением всех мер безопасности. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал заселять отдыхающих по одному человеку в номер за исключением семей.

Во второй половине месяца в Краснодарском крае ожидается запуск пансионатов и отелей. При условии, что эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Местные власти продлили карантин. Он будет действовать до 6 июня. На территорию региона ограничен въезд гостям из других областей, а прибывшие должны провести 14 дней в обсервации. При этом с 23 мая часть ограничительных мер будет отменена. Местным жителям позволят ездить между населенными пунктами края, восстановят общественный транспорт, откроются салоны красоты и парикмахерские, автосалоны и мойки, магазины строительных материалов, небольшие непродовольственные магазины, возобновится строительство различных объектов.

Ранее сообщалось, что жителя Краснодара осудили за попытку продажи спецпропуска. Преступником оказался местный житель 31 года. Суд наказал его 10 месяцами ограничения свободы.