Пресс-служба РЖД сообщила агентству РИА "Новости" о начале продаж медицинских масок и перчаток в "Сапсанах", курсирующих между Петербургом и Москвой.
"В высокоскоростных поездах "Сапсан" возобновлена продажа непродовольственных товаров, в том числе продукции первой необходимости (защитных масок, перчаток, антисептиков)", — сообщили в пресс-службе в пятницу.
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