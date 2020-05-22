Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк похвалил работу медсестры, которая вышла на смену в полупрозрачном костюме.
"Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни", — рассказал телеканалу "Первый Тульский" чиновник.
Он также рассказал, что девушку не уволили, а сделали устное замечание по поводу внешнего вида.
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