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Тульский Минздрав похвалил работу медсестры в прозрачном костюме
Источник Правда.Ру

Тульский Минздрав похвалил работу медсестры в прозрачном костюме

Россия » Центр

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк похвалил работу медсестры, которая вышла на смену в полупрозрачном костюме.

"Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни", — рассказал телеканалу "Первый Тульский" чиновник.

Он также рассказал, что девушку не уволили, а сделали устное замечание по поводу внешнего вида.

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