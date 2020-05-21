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Источник Правда.Ру

В Москве с 25 мая заработают сервисы каршеринга

Россия » Центр » Москва

В Москве с 25 мая откроются сервисы каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА "Новости".

"С 25 мая 2020 г. не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней", — говорится на сайте мэра.

Уточняется, что при аренде машины человек обязан предоставить цифровой пропуск. Все автомобили должны быть тщательно продезинфицированы.

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