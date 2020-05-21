С понедельника в Москве будут сняты некоторые ограничения. Одно из них — открытие МФЦ. Но работа многофункциональных центров будет заключаться в выдаче документов и только по предварительной записи.
"С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги", — заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Сергей Собянин.
Кроме МФЦ, в столице откроются несколько больниц для проведения плановых операций.
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