В Москве с понедельника заработают МФЦ

С понедельника в Москве будут сняты некоторые ограничения. Одно из них — открытие МФЦ. Но работа многофункциональных центров будет заключаться в выдаче документов и только по предварительной записи.

"С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги", — заявил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Сергей Собянин.

Кроме МФЦ, в столице откроются несколько больниц для проведения плановых операций.