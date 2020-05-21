Коронавирус не мешал работе подмосковных заводов Mars Pet Nutrition

Коронавирусная пандемия не помешала работе шоколадного производства в Подмосковье. Пять заводов Mars Pet Nutrition, которые производят шоколадную продукцию, не приостанавливали свою деятельность, так как попали в перечень производителей продуктов первой необходимости.