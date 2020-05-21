Коронавирусная пандемия не помешала работе шоколадного производства в Подмосковье. Пять заводов Mars Pet Nutrition, которые производят шоколадную продукцию, не приостанавливали свою деятельность, так как попали в перечень производителей продуктов первой необходимости.
"Мы не сокращали объем производства, мы даже его несколько увеличили. И мы, конечно же, не увольняли наших сотрудников и более того, даже продолжили нанимать людей на новые рабочие места", — заявил Федор Лапатков, директор по цепочке поставок Mars Pet Nutrition в России.
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