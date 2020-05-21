"Школьный портал" ежедневно посещают 900 тысяч человек

Посещаемость "Школьного портала" выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. На сайте зафиксировано более 900 тысяч ежедневных посещений.

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о том, что за все время в журнал было внесено 38,2 миллиона оценок и 5,5 миллиона домашних заданий.