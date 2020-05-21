Посещаемость "Школьного портала" выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. На сайте зафиксировано более 900 тысяч ежедневных посещений.
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала о том, что за все время в журнал было внесено 38,2 миллиона оценок и 5,5 миллиона домашних заданий.
"Такой многократный рост связан и с тем, что во время дистанционного обучения все педагоги стали отправлять школьникам больше учебных материалов, а дети — прикреплять выполненные задания в электронный дневник", — сообщила Ирина Каклюгина.
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