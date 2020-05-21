Школьников будут проверять на усвоение информации, которую они получали во время удаленного обучения. Президент России Владимир Путин поручил проконтролировать это дело.
По словам президента, в школьном дистанционном обучении могли возникать некоторые проблемы, поэтому нужно проверить учащихся на усвоение материала.
Знания учеников будут проверяться в начале нового учебного года.
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