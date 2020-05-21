У школьников проверят знания перед началом нового учебного года

Школьников будут проверять на усвоение информации, которую они получали во время удаленного обучения. Президент России Владимир Путин поручил проконтролировать это дело.

По словам президента, в школьном дистанционном обучении могли возникать некоторые проблемы, поэтому нужно проверить учащихся на усвоение материала.

Знания учеников будут проверяться в начале нового учебного года.