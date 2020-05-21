Пилот загоревшегося SSJ-100 извинился перед родственниками погибших

Командир самолета SSJ-100, который в 2019 году загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, прибыл в Химкинкий суд. Перед началом судебного заседания он извинился перед родными погибших во время пожара.

"Я хочу извиниться (перед родственниками погибших — Прим. ред.), потому что я являюсь непосредственным участником этих событий", — сказал Денис Евдокимов.

Ранее было известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел в Мурманск из Москвы, но в воздухе возникли проблемы, вследствие чего воздушному судну пришлось вернуться. Самолет удалось посадить со второй попытки. В результате аварии 41 человек погиб во время возгорания.