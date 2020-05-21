Житель Санкт-Петербурга разместил объявление о продаже своего собственного сына на Avito. Следственный комитет и омбудсмен не оценили шутку.
Папа маленького сына разместил объявление о продаже своего ребенка в категории "Другие животные" 20 мая. В сообщении говорилось о том, что питомец любит играть в телефон, а также смотреть ролики на YouTube. Продавец обещал отдать ребенка бесплатно тому, кто сможет сделать его более счастливым.
"Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать", — процитировала объявление уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митятина на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и прикрепила скриншот объявления.
Омбудсмен Санкт-Петербурга направил обращение в Avito с жалобой на недопустимое объявление, а в СК попросили сообщать им о подобных объявлениях.
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