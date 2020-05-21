В Коми режим самоизоляции продлен до 30 мая

До 30 мая в республике Коми сохранится режим самоизоляции. Такое решение принял местный оперативный штаб 21 мая.

По оценке властей, картину портят вахтовики.

"Сегодня мы проанализировали ситуацию в очагах распространения коронавируса. Несмотря на то что у нас снизилось количество зараженных, для послабления мер нужно держать коэффициент не более единицы неделю, сейчас он 1,7. Ежедневный прирост, который давали вахтовики, не дает нам вводить послабления", — рассказал врио главы Коми Владимир Уйба.

Он не исключает, что ежедневное количество новых заболевших коронавирусом будет снижаться уже с 23 мая. В этом случае регион к концу месяца подойдет к первому этапу снятия ограничений.

Стоит отметить, что уже сейчас региональные власти ослабили введенные ограничения. Так, с 15 мая жителям Коми можно заниматься спортом под открытым небом, гулять на свежем воздухе, ходить в бани. При этом не рекомендуют собираться в группы более чем из двух человек, а маски и социальная дистанция — обязательны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным за 20 мая, в Коми за сутки заболели коронавирусом еще 12 человек.