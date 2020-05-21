Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что уже более сорока тысяч москвичей получают повышенные пособия по безработице.
"Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей", — подчеркнула Ракова.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин утвердил размеры выплат для тех, кто оказался без работы. Сумма пособия составляет 19 500 рублей. Известно, что на учет в качестве безработных встали 128 тысяч человек.
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