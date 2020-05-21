Более 40 тысяч москвичей получают выплаты по безработице

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что уже более сорока тысяч москвичей получают повышенные пособия по безработице.

"Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей", — подчеркнула Ракова.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин утвердил размеры выплат для тех, кто оказался без работы. Сумма пособия составляет 19 500 рублей. Известно, что на учет в качестве безработных встали 128 тысяч человек.