После нападений на медиков в поселке Сотниково Минздрав и МВД усилили охрану в обсерваторах Бурятии.
В медицинских учреждениях появились тревожные кнопки для врачей. Если медики нажмут на кнопку, в обсерватор прибудет группа быстрого реагирования.
"В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД", — добавили представители ведомства.
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