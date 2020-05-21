Олег Кобзев, пилот малой авиации и по совместительству радиоинженер из Новосибирска в период самоизоляции открыл для себя необычное хобби: он пишет в небе послания для людей на земле.
"Я написал первую фразу, поддавшись на подначки товарища. И неожиданно, как оказалось, подбодрил земляков, сидящих по домам на самоизоляции", — рассказывает летчик.
Пилот написал "А где все?" в небе над Новосибирском (фото с сервиса отслеживания самолетов Flightradar24)
"Для меня это была технически непривычная задача. Думал: полет будет пробным, напишу две-три буквы. Но с первого раза получилось все предложение. На это ушло немногим больше часа. Площадь надписи — 175 кв км, высота букв — примерно 5 км".
Как вспоминает Олег Кобзев, ту надпись, точнее скриншот карты полетов, на котором ее видно, опубликовал веб-сервис отслеживания самолетов.
"Теперь мне пишут и звонят со всей страны, — рассказывает пилот. — Просят передать в небе приветы своим близким, медикам, родному городу. Вот и пишу".
Новая надпись, тоже зафиксированная на картах Flightradar24 — "Отпуск будет!" — появилась в облаках над Новосибирском.
По словам пилота, он посвятил ее, в первую очередь сыну:
"Он у меня офицер, служит на Камчатке. Сегодня должен был прилететь к нам в отпуск. Но из-за пандемии поездку пришлось отложить. Я решил таким образом поддержать и его, и других людей, которые были вынуждены отказаться от своих планов на отдых. Этот непростой период пройдет".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.