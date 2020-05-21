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"Отпуск будет!" - написал в новосибирском небе самолет

Россия » Сибирь » Новосибирск

Олег Кобзев, пилот малой авиации и по совместительству радиоинженер из Новосибирска в период самоизоляции открыл для себя необычное хобби: он пишет в небе послания для людей на земле.

"Я написал первую фразу, поддавшись на подначки товарища. И неожиданно, как оказалось, подбодрил земляков, сидящих по домам на самоизоляции", — рассказывает летчик.

Фото: Flightradar24

Пилот написал "А где все?" в небе над Новосибирском (фото с сервиса отслеживания самолетов Flightradar24)

"Для меня это была технически непривычная задача. Думал: полет будет пробным, напишу две-три буквы. Но с первого раза получилось все предложение. На это ушло немногим больше часа. Площадь надписи — 175 кв км, высота букв — примерно 5 км".

Проснулся знаменитым

Как вспоминает Олег Кобзев, ту надпись, точнее скриншот карты полетов, на котором ее видно, опубликовал веб-сервис отслеживания самолетов.

"Теперь мне пишут и звонят со всей страны, — рассказывает пилот. — Просят передать в небе приветы своим близким, медикам, родному городу. Вот и пишу".

"Отпуск будет!"

Новая надпись, тоже зафиксированная на картах Flightradar24 — "Отпуск будет!" — появилась в облаках над Новосибирском.

По словам пилота, он посвятил ее, в первую очередь сыну:

"Он у меня офицер, служит на Камчатке. Сегодня должен был прилететь к нам в отпуск. Но из-за пандемии поездку пришлось отложить. Я решил таким образом поддержать и его, и других людей, которые были вынуждены отказаться от своих планов на отдых. Этот непростой период пройдет".

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Темы пилот олег кобзев новосибирск письма в небе
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"Отпуск будет!" - написал в новосибирском небе самолет
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