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Источник Правда.Ру

Вся правда о Второй мировой: уникальный ресурс заработал в России

Россия

Сегодня, 21 мая, на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина  начинает работать информационный ресурс, посвященный Второй Мировой войне.

Посетители портала смогут познакомится с огромным количеством  оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов, снабженных описанием на русском и английском языках.

В проект включены материалы, охватывающие период с 1931 по 1945 год:

  • более 1700 архивных фотографий, кинохроники, документов, половина из которых публикуется впервые.

скрин с сайта Президентской библиотеки им. Ельцина

Оцифровку организовал Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны, Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки России на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов.

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архивные документы ресурс о второй мировой президентская библиотека
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