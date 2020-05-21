Сегодня, 21 мая, на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина начинает работать информационный ресурс, посвященный Второй Мировой войне.
Посетители портала смогут познакомится с огромным количеством оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов, снабженных описанием на русском и английском языках.
В проект включены материалы, охватывающие период с 1931 по 1945 год:
скрин с сайта Президентской библиотеки им. Ельцина
Оцифровку организовал Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны, Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки России на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов.
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