На "Госуслугах" начался прием заявок на пособия детям от 3 до 7 лет

На портале "Госуслуги" появилась форма для подачи заявок на дополнительные выплаты детям от трех до семи лет. Ежемесячное пособие начнут выплачивать с самого начала лета — 1 июня.

Как ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков, на выплаты могут претендовать жители 65-ти регионов России, до конца лета эти надбавки будут доступны на всей территории страны.

В среднем суммы выплаты составит 5,5 тысяч рублей, это половина прожиточного минимума на несовершеннолетнего.

Дополнительные выплаты могут получать семьи, чьи доходы на каждого члена семьи не достигают уровня прожиточного минимума. Если семья имеет несколько детей от трех до семи лет, то пособие положено каждому ребенку.