Издание "Югополис" сообщило о жителе Анапы, который убил своих соседей из-за громкой музыки.
По версии следствия, обвиняемый, устав от громкой музыки, отправился к соседям, чтобы пожаловаться на шум. Между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый застрелил соседей — отца и сына.
Суд обвинил мужчину в превышении обороны и приговорил к двум годам исправительных работ.
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