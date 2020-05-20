В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку

Издание "Югополис" сообщило о жителе Анапы, который убил своих соседей из-за громкой музыки.

По версии следствия, обвиняемый, устав от громкой музыки, отправился к соседям, чтобы пожаловаться на шум. Между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый застрелил соседей — отца и сына.

Суд обвинил мужчину в превышении обороны и приговорил к двум годам исправительных работ.