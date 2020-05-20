Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сети магазинов "Красное & Белое" грозит закрытие в том случае, если руководство не устранит все ранее выявленные нарушения. Об этом глава региона написал в своем Instagram.
Так, ранее среди сотрудников логистической компании, развозящей продукты по торговым точкам сети, было выявлено около 136 случаев заражения коронавирусом. Руководитель сети пообещал принять соответствующие меры.
"Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети — если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей", — написал Куйвашев.
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