Свердловский губернатор может лишить лицензии сеть "Красное & Белое"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сети магазинов "Красное & Белое" грозит закрытие в том случае, если руководство не устранит все ранее выявленные нарушения. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

Так, ранее среди сотрудников логистической компании, развозящей продукты по торговым точкам сети, было выявлено около 136 случаев заражения коронавирусом. Руководитель сети пообещал принять соответствующие меры.