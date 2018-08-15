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Почему Кремль отказался помиловать Сенцова

Россия

 

Почему Кремль отказался помиловать Сенцова. 390776.jpeg

Если Олег Сенцов хочет быть помилованным, ему необходимо самому попросить об этом президента Владимира Путина. Так проходит процедура в России.

Об этом в управлении по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента напомнили матери осужденного в ответ на ее прошение о помиловании сына.

После того, как личное ходатайство написано, предварительное решение должна принять соответствующая комиссия и глава субъекта. Однако, как подчеркивается в документе, окончательное решение принимает лидер государства.

Кроме того, мать Сенцова уведомили, что ее обращение переслано врио губернатора Ямало-Ненецкого АО. Прошение будет использовано, если Сенцов инициирует процедуру помилования.

Напомним, женщина обратилась с просьбой к российскому президенту 13 июля. Она описала, как трудно семье сына без отца. 9 августа стало известно, что письмо передано в комиссию по помилованию при президенте России.

В этом контексте стоит обратиться к сообщению, появившемуся по данному поводу на телеграм-канал "Доктор прописал": "СМИ начинают разгонять ответ Кремля на просьбу матери Сенцова помиловать сына — дескать, проклятый Мордор заставляет "режиссера" кланяться в ноги лично Путину и без прошения не отпустит.

Понятно, что на хомячков и аквариумных рыбок такие посты-заголовки произведут впечатление, но. Они же сами просят "соблюдайте свои законы", "выполняйте свою Конституцию", разве нет?

А по закону осужденный должен лично, письменно и с пояснением написать на имя президента России прошение о помиловании.

О! А может, кто-то просто забыл, сколько подобных историй разворачивалось вокруг сидящего тогда Ходорковского, когда за него просили "актеры, режиссеры, политики", и т. п.?

Так вот. Президент России по закону помиловал Ходорковского по гуманитарным соображениям (у Михаила Борисовича умирала мама) после личного прошения. И даже после него все те же СМИ обсуждал, "признал Ходорковский вину или нет" (это условие помилования по закону). И корили МБХ, "если тот сломался и признал". Кто забыл — Google в помощь.

Не сказать, чтобы мы любили российскую власть, но так откровенно манипулировать-то не надо, не давая подробности о требованиях закона. "Путин ждет коленопреклоненного Сенцова, а тот тощающий герой — не снизойдет до прошения" — ну смешно же и стыдно, коллеги".

Кроме того, эксперты и журналисты в контексте вновь возникших обсуждений напоминают, что Сенцов не режиссер. "Олег Сенцов из Симферополя был обычным владельцем компьютерного клуба. Никакого кинематографического и, шире, как-либо связанного с искусством образования он не имел, — пишут авторы "Журналистской правды". — В некий момент его бизнес пошел ко дну (ну, в самом деле, какой компьютерный клуб в эпоху онлайн-игр?), и Олегу захотелось снять кино на единственную тему, в которой он разбирался — про геймеров. Так появился фильм "Гамер".

Напомним, Сенцов по обвинению в террористической деятельности осужден в России на 20 лет лишения свободы. В мае мужчина объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Протест продолжается более 90 дней.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 30 мая 2014 года ФСБ РФ задержала на территории Крымской Республики Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева, подозреваемых в организации отделения диверсионно-террористической группы "Правый сектор" (запрещенной в России) и подготовке терактов в ряде крымских городов.

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Темы Олег Сенцов помилование Сенцова процедура помилования прошение о помиловании
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