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Источник Правда.Ру

Полюбившим Россию болельщикам ЧМ пообещали комфортный визовый режим

Россия

Для болельщиков ЧМ, полюбивших Россию, придумают комфортный визовый режим. Такое обещание прозвучало от российского лидера Владимира Путина на концерте в честь завершения чемпионата мира по футболу в Большом театре.

Полюбившим Россию болельщикам ЧМ пообещали комфортный визовый режим. 389527.jpeg
Фото: ru.fifa.com

Это поможет иностранным гражданам продолжить знакомство с Россией, по мнению главы РФ, "потенциал у этого знакомства неисчерпаем". Путин отметил, что многие болельщики во время праздника спорта полюбили страну, принявшую ЧМ, и захотели привести сюда родных и близких, чтобы показать красоту этой земли. Президент поблагодарил гостей за добрые слова в адрес России, которые позволили истине пробиться через толщу мифов.

Также Владимир Путин подчеркнул готовность россиян к сотрудничеству и работе над совместными проектами.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что во время ЧМ на страницах многих СМИ, а также в постах обычных болельщиков лейтмотивом была мысль: мифы, коими пытались запугать иностранных путешественников, — не соответствуют действительности. Так, англичанин Мэтт Мэйбери, вернувшись из РФ, опубликовал в Twitter отзыв о путешествии: "Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили". Завершил свой пассаж болельщик так: "Абсолютно классная страна".

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Темы болельщики ЧМ в России визовый режим любовь к России знакомство с Россией
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