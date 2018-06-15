Черноморский флот приготовился отразить атаку Украины

Черноморский флот России приведен в состояние повышенной боевой готовности. Причина в провокациях, которые могут быть со стороны Киева в период ЧМ по футболу, сообщает Reuters, ссылаясь на источники, приближенные военным.
С точки зрения руководства РФ, Киев "подтягивает" силы в регион, чтобы провести провокацию, когда внимание всего мира приковано к спортивному соревнованию, проходящему на российской земле. От трех источников, что близки к военным, агентству стало известно о приведении в состояние боевой готовности сил РФ у побережья Крыма.
Украинская сторона не комментирует перегруппировку российских сил.
Отметим, что за несколько дней до начала спортивных соревнований спецслужбы ЛНР рассказали о том, что украинские "ультрас" планируют провокации на ЧМ. Еще в мае глава украинского МИД Климкин выступил с призывом к гражданам бойкотировать соревнования. В свою очередь российское ведомство обвинило Киев в попытке сорвать ЧМ.
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