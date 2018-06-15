Власть запретит отказывать пожилым в приеме на работу

За соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет будет следить Федеральная служба по труду и занятости. Она приступила к исполнению поручений правительства в этой сфере.

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Глава ведомства Всеволод Вуколов подчеркнул, что проблемы возникают с устройством на работу и увольнением пожилых людей.

"Если граждане, особенно в возрасте после 50 лет, хотят работать, они должны работать, тем более, это как правило, опытные и грамотные специалисты. Роструд осуществляет надзор за соблюдением работодателями трудовых прав, особенно прав граждан данной категории", - цитирует его слова "ТАСС".

Подход к поиску вакансий для пожилых работников должны изменить центры занятости. В свою очередь, Федеральная служба ужесточит контроль за недобросовестными работодателями. Многие пытаются извлечь выгоду из того, что не заключают легальных трудовых договоров с сотрудниками и не предоставляют им должных условий труда. Кроме того, увольняют и сокращают пожилых специалистов часто минуя закон. Такие действия будут пресекать.

Вуколов также посоветовал гражданам пользоваться ресурсами "Работа в России"и "Онлайнинспекция.рф", где можно оставить обращение по своей проблеме и получить консультацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионный возраст повысится уже в следующем году, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Постепенно мужчины смогут задуматься о пенсии лишь в 65, а женщины в 63.Объясняя столь кардинальные меры, премьер-министр подчеркнул, что они позволят направить "освободившиеся" средства на увеличение выплат гражданам, уже вышедшим на пенсию. Кроме того, Медведев посулил ежегодную прибавку к сумме в одну тысячу рублей.

При этом премьер-министр поручил правительству устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста.

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