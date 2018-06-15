В России готовится закон для отчимов и мачех

Для тех, кто воспитывал долгое время ребенка своего супруга, намерены сделать поблажку. Власти хотят внести поправки в Семейный кодекс, благодаря которым отчимы и мачехи получат право видеться с детьми после развода. Об этом сообщают "Известия".

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Необходимость изменений связана с тем, что довольно часто отчимы хотят общаться с детьми, которых воспитали вместе с бывшей женой. Об этом заявляют юристы, занимающиеся бракоразводными процессами. Но закон не обеспечивает гражданам такого права. Поэтому решение о том, можно ли детям встречаться с "неродным" человеком, лежит полностью на экс-супругах. Часто бывает так, что они выступают против.

Поправки внесут в 55 и 67 статью Семейного кодекса. Они дадут право детям общаться с людьми, которые близки им "эмоционально", а не по крови. Речь идет о тех, кто заботился о несовершеннолетних долгое время. Таким образом, мачехи и отчимы смогут отстаивать свое право на встречи с детьми в суде. При принятии решения будут учитывать мнение подротсков.

Сейчас за препятствие общению ребенка с родителями или близкими родственниками в законодательстве предусмотрен административный штраф. За повторное нарушение - арест до пяти суток. По новому документу наказывать будут и в том случае, если детей лишают встречи с мачехой или отчимом.

Поправки в правительство направят до конца года.