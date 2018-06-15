"Забивака" Головин убежал с кричащего ток-шоу

Сразу после разгромного матча с Саудовской Аравией футболист Александр Головин согласился дать комментарий программе "Пусть говорят". Он отличился на игре одним забитым мячом и двумя голевыми подачами. Но во время эфира что-то пошло не так.

Один из гостей студии начал нахваливать спортсмена.

"Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Под таким прессом сейчас находится этот игрок! Говорят, за него "Ювентус" борется, "Милан" приезжал на него посмотреть. И вот звезды проверяются именно так", - выразил свое восхищение приглашенный.

Только Головину, похоже, такой "мёд" для ушей пришелся не по вкусу. Не дослушав своего почитателя, футболист посмешил удалиться, качая головой.

Возможно, спортсмену не хочется портить настрой. Впереди у сборной России две сложнейшие игры с Египтом и Уругваем.

Ранее "Правда.Ру" писала, в стартовом матче чемпионата мира по футболу игроки сборной России одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0. В этой игре отличились Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43, 90+1), Артем Дзюба (71), Александр Головин (90+4) со штрафного.

Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится через месяц, 15 июля, спортсменов примут 11 городов страны.