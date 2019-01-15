Лужков посоветовал отдать Японии "два маленьких острова"

15 января бывший мэр Москвы Юрий Лужков сообщил журналистам, что переговоры Японии и России по Курильским островам ведутся на высоком уровне еще с 2000-х годов. По словам Лужкова, именно он являлся сопредседателем комиссии от российской стороны.
"Инициатива исходила именно от Японии. Переговоры проходили на очень высоком уровне с участием первых лиц государств. Тогда мы хотели решить проблему Курильских островов, чтобы заключить мирный договор. Это было в интересах Японии и России", - рассказал Юрий Лужков.
Также Лужков рассказал о трудностях, с которым пришлось столкнуться российским дипломатам при переговорах. Все началось с заявления отдать все четыре острова японской стороне, которое сделал Борис Ельцин. За несколько лет, российским дипломатам удалось полностью изменить линию переговоров.
Юрий Лужков упомянул и декларацию от 1956 года, в которой Советский Союз готов был отдать два острова и подписать мирный договор.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала доклад Сергея Лаврова о переговорном процессе с Японией относительно Курильских островов и мирного договора.
Фото: ruspekh.ru
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