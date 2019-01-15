"Почта России" начала продавать пиво в Мурманской области

Мурманские отделения "Почты России" начали продавать пиво. Об этом сообщил один из местных жителей в городском сообществе "Мурманск" в социальной сети "ВКонтакте". Очевидец опубликовал фото того, как пивная продукция стоит на прилавке.

"Все как обычно, пришел забрать посылку. Наделся на то, что получится сделать это быстро. Но работала только одна касса, на которой сотрудница почты очень долго консультировала клиентку о видах, расцветках и других свойствах постельного белья. Стоя в очереди, заметил "новую" продукцию. Вот теперь думаю, скоро и местные алкаши будут приходить "проконсультироваться", - возмутился автор публикации.

Фотографию начали массово комментировать пользователи и выражать недовольство. Были и такие, кто иронично предлагал переформатировать почтовые отделения в бары.

После бурной реакции общественности, управление Федеральной почтовой связи по Мурманской области сообщило, что продажа пивных напитков позволит почтовым отделениям выручить дополнительные средства на модернизацию фондов. Также в управлении отметили, что покупая пиво в отделениях "Почты России" потребители могут не волноваться о его качестве, так как вся продукция, реализуемая "Почтой России" проходит обязательную сертификацию в Роспотребнадзоре.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как россияне нелегально закупаются алкоголем в интернете.

Фото: страница «Мурманск» во «ВКонтакте»

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