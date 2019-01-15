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Источник Правда.Ру

"Почта России" начала продавать пиво в Мурманской области

Россия

Мурманские отделения "Почты России" начали продавать пиво. Об этом сообщил один из местных жителей в городском сообществе "Мурманск" в социальной сети "ВКонтакте". Очевидец опубликовал фото того, как пивная продукция стоит на прилавке.

"Почта России" начала продавать пиво в Мурманской области. 397134.jpeg

"Все как обычно, пришел забрать посылку. Наделся на то, что получится сделать это быстро. Но работала только одна касса, на которой сотрудница почты очень долго консультировала клиентку о видах, расцветках и других свойствах постельного белья. Стоя в очереди, заметил "новую" продукцию. Вот теперь думаю, скоро и местные алкаши будут приходить "проконсультироваться", - возмутился автор публикации.

Фотографию начали массово комментировать пользователи и выражать недовольство. Были и такие, кто иронично предлагал переформатировать почтовые отделения в бары.

После бурной реакции общественности, управление Федеральной почтовой связи по Мурманской области сообщило, что продажа пивных напитков позволит почтовым отделениям выручить дополнительные средства на модернизацию фондов. Также в управлении отметили, что покупая пиво в отделениях "Почты России" потребители могут не волноваться о его качестве, так как вся продукция, реализуемая "Почтой России" проходит обязательную сертификацию в Роспотребнадзоре.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о том, как россияне нелегально закупаются алкоголем в интернете.

Фото: страница «Мурманск» во «ВКонтакте»

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Темы Россия алкоголь Почта России Мурманская область
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