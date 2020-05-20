Крымские жители попросили главу поделиться своей зарплатой

Крымские жители написали письмо главе республики Сергею Аксенову с просьбой поделиться его личной зарплатой, потому что выплат за безработицу им не хватает даже на элементарные нужды. Глава предложил этим жителям занять его пост и понять, работе руководителя региона трудно позавидовать.

""Предлагаю одну неделю на моем месте поработать, послушать в свой адрес все высказывания и понять, что у меня нет ни личной жизни, ничего. Нормальный человек спросит: "А нужна ли мне такая зарплата, как у него, за то, что он там терпит", — высказался Аксенов во время очередного совещания по коронавирусу. Об этом сообщил Telegram-канал "Лента дня".

Некоторые жители республики всерьез восприняли ответ главы и собираются подавать заявки на его место.