В Москве во время конфликта пострадали три человека

В столичном управлении МВД сообщили о трех пострадавших от травматического оружия во время конфликта. Инцидент произошел на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы.

"В 17:04 сообщили о конфликте. Прибывший экипаж установил, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого мужчина, предположительно, из травматического оружия нанес ранения троим оппонентам. С места скрылся", — сообщили в пресс-службе МВД.

По информации полиции, преступника задержать пока не удалось.