Врачей бурятского обсерватора закидали камнями

В Бурятии медики попали под каменный обстрел от помещенных в обсерватор пациентов. По словам врачей, беспорядки устраивали прибывшие из Китая.

Врачи детской республиканской больницы в поселке Сотниково сообщили о поступлении в клинику агрессивных пациентов 16 мая. По словам медиков, пациенты жаловались на то, что они оказались в обсерваторе, после чего им не понравились условия, в которых они обязаны проживать. А после они стали ломать имущество больницы и нападать на медперсонал.

"Во время нашей смены агрессивные пациенты начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко-разно нас обзывать, материть. Конечно, страшновастенько работать с ними", — рассказала одна из пострадавших медсестер.

После происшествия буйных пациентов перевели в другие обсерваторы, а глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова пообещала вызвать полицию при повторении подобных инцидентов.