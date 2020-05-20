В Москве ожидается похолодание и небольшой снег

Синоптики из "Фобос" дали прогноз на самый холодный день мая в столице России. В Москве 21 мая ожидается сильное похолодание, возможно выпадение мокрого снега.

"В дневные часы температура воздуха в столице не превысит +8… +10 градусов, и это будет самый холодный день текущего мая", — заявили метеорологи.

Подобная температура воздуха обычно приходится на начало декабря.

При этом, синоптики обещают потепление в Москве и Подмосковье уже на следующей неделе. Температура воздуха может подняться до 20-25 градусов тепла.