Синоптики из "Фобос" дали прогноз на самый холодный день мая в столице России. В Москве 21 мая ожидается сильное похолодание, возможно выпадение мокрого снега.
"В дневные часы температура воздуха в столице не превысит +8… +10 градусов, и это будет самый холодный день текущего мая", — заявили метеорологи.
Подобная температура воздуха обычно приходится на начало декабря.
При этом, синоптики обещают потепление в Москве и Подмосковье уже на следующей неделе. Температура воздуха может подняться до 20-25 градусов тепла.
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