В Уфе в исправительной колонии №9 открыли кафе для осужденных. Заведение назвали "Хуторок", а его оформление приобрело казачий стиль.
Открытие "Хуторка" проходило в торжественной обстановке. Главный начальник колонии Денис Даньшин лично перерезал красную ленточку, а после чего попробовал свежий праздничный каравай. По окончанию церемонии в кафе состоялся праздничный обед.
"Идея не совсем новая — у нас в ряде учреждений такие кафе открыты. Просто где-то работают обычные кафе, без каких-либо стилизаций. Здесь руководство учреждения решило открыть его в таком стиле" — рассказал представитель УФСИН России по Республике Башкортостан.
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