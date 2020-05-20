В одной из исправительных колоний Уфы открыли кафе

В Уфе в исправительной колонии №9 открыли кафе для осужденных. Заведение назвали "Хуторок", а его оформление приобрело казачий стиль.

Открытие "Хуторка" проходило в торжественной обстановке. Главный начальник колонии Денис Даньшин лично перерезал красную ленточку, а после чего попробовал свежий праздничный каравай. По окончанию церемонии в кафе состоялся праздничный обед.