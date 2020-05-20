Больше 27 миллионов цифровых пропусков получили жители Подмосковья

Свыше 27 миллионов цифровых пропусков оформлено в Московской области. Они необходимы для передвижения на личном и общественном транспорте.

Как рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, большинство пропусков оформили физические лица.

"На 20 мая в Подмосковье физическими лицами оформлено 23 643 129 пропусков, 3 386 111 сотрудниками юридических лиц. Всего выдано пропусков: 27 029 240", — сообщает ведомство.

Пропуска выдаются с 15 апреля.

А вот в Москве сейчас идет работа по отмене штрафов, которые автомобилисты получили, указав неверные данные своего автомобиля при оформлении пропуска. Всего было наложено 846 административных наказаний.

Ранее "Правда.Ру" уже сообщала, что чаще всего ошибки при оформлении цифровых пропусков допускают именно автовладельцы. Они неверно указывают номер автомобиля.

В конце марта в интернете расплодились ресурсы, на которых можно было приобрести поддельный цифровой пропуск. Всего их обнаружено 185, половину уже заблокировали. Специалисты выявили 28 сайтов, 59 групп в социальных сетях и 98 телеграм-каналов.