Российский банк "РБК" рассказал о том, что, по данным исследований экспертов Национального бюро кредитных историй, россияне сократили оплату покупок с помощью кредитных карт.
"Уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал ниже половины, до 47,4%, а еще в марте он составлял 53,1%", — говорится в сообщении.
Эксперты также подчеркнули, что такие показатели последний раз были зафиксированы в 2015 году.
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