Почти 2,7 тысячи человек за сутки заболели коронавирусом в Москве

Еще 2699 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено среди жителей Москвы. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Стоит отметить, что динамика заболеваемости в столице падает. Если раньше Москва занимала более половины суточной статистики, то сейчас только 30%.

Большинство новых пациентов — младше 65 лет:

🔹 40,5% — от 18 до 45 лет.

🔹 34,0% — от 46 до 65 лет.

🔹 10,7% — от 66 до 79 лет.

🔹 6,2% — старше 80 лет.

🔹 8,6% — дети.

Всего с начала эпидемии в Москве выявлено 152 306 случаев коронавируса.

За сутки в России зарегистрировано 8764 новых случая. Скончались 135 человек, вылечились 9262 пациента. В Москве за сутки от болезни умерли 75 пациентов, выздороветь смогли 5440 коронавирусных больных.

Новые инфицированные есть почти во всех регионах страны. Наиболее сложная ситуация в Москве, Подмосковье (+903) и Красноярском крае (+504). Лучше всего с COVID-19 борются власти Сахалинской области, Республики Алтай и Ненецкого автономного округа, где за сутки выявлено по одному новому пациенту.