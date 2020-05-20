В пресс-службе МЧС России сообщили агентству РИА "Новости" о пострадавшей женщине при обрушении лестничных маршей в четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области.
"По адресу Летный городок, дом 35, произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами. Имеется информация о пострадавшей женщине, которая в сознании передана сотрудникам скорой помощи", — сказал собеседник агентства.
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