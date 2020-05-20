В жилом доме Энгельса произошло обрушение лестничных пролетов

В пресс-службе МЧС России сообщили агентству РИА "Новости" о пострадавшей женщине при обрушении лестничных маршей в четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области.