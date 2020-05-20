Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о растущем количестве мошенников, которые обманывают людей на фоне ситуации с коронавирусом. В интернете было заблокировано более двухсот сайтов по продаже пропусков, а также более семидесяти клонов "Единого портала госуслуг".
"Однако возросло число различных мошеннических сайтов, которые используют повестку коронавируса для обмана граждан. К примеру, только поддельных ресурсов, торгующих электронными пропусками, выявлено около 200. Также нами зафиксировано более 70 фейковых сайтов госуслуг — среди их доменов встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и так далее", — сказал Кузнецов.
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