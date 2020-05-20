В Сбербанке рассказали о мошенниках с "госуслугами"

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о растущем количестве мошенников, которые обманывают людей на фоне ситуации с коронавирусом. В интернете было заблокировано более двухсот сайтов по продаже пропусков, а также более семидесяти клонов "Единого портала госуслуг".