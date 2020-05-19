Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мэра Азова Ростовской области Владимира Ращупкина по факту превышения должностных полномочий.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел ("О преступлениях против государственной власти и в сфере экономики") следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации г. Азова Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", — рассказали в ведомстве.