Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мэра Азова Ростовской области Владимира Ращупкина по факту превышения должностных полномочий.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел ("О преступлениях против государственной власти и в сфере экономики") следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации г. Азова Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", — рассказали в ведомстве.
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