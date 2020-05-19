Около 50 новых Toyota Camry нашли в лесу под Челябинском

В лесу под Челябинском обнаружили более 50 новых автомобилей Toyota Camry. Машины появились около шести месяцев назад.

Местная пресса сообщила, что авто были закуплены региональными чиновниками для саммитов ШОС и БРИКС. В правительстве Челябинской области объяснили, что более половины автомобилей имеют пробег более 200 тысяч километров и расходы на их содержание превышают их рыночную стоимость.

Средняя стоимость одного такого автомобиля — около двух миллионов рублей.