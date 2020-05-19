Число новых инфицированных в Москве за сутки составляет 3545 человек. Большинство из них младше 80 лет.
Данные сообщает оперативный штаб.
🔹 41,9% — от 18 до 45 лет.
🔹 33,1% — от 46 до 65 лет.
🔹 10,6% — от 66 до 79 лет.
🔹 5,9% — старше 80 лет.
🔹 8,5% — дети.
Всего с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 149 607 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки жертвами инфекции стал 71 человек. За этот же период 2583 ранее больных москвичей получили отрицательные результаты тестов. Всего же излечиться от коронавируса смогли 31496 жителей столицы.
К борьбе с COVID-19 в Москве присоединились студенты медицинских вузов и ссузов. Те, кто пожелал оформить трудовые отношения официально, получили работу среди младшего и среднего медперсонала. Их зарплата составит от 115 до 175 тысяч рублей. Часть студентов пришла на практику, они получат по 70 тысяч рублей. Всего на помочь столичным врачам пришли больше двух тысяч студентов.
За сутки в России выявлено 9263 новых случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии число инфицированных в стране достигло 299 941.
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