Новые случаи коронавируса есть в 83 регионах России

На Москву приходится меньше 40% новых случаев коронавируса в России. В столице выявлено 3545 инфицированных за сутки.

Всего в стране зарегистрировано 9263 случая. Это больше, чем днем ранее, — на 300 человек. По данным медиков, у 43% россиян, накануне получивших положительные результаты тестов, внешних признаков заболевания не наблюдалось.

Как сообщает оперативный штаб, среди регионов наибольший прирост произошел в Нижегородской области, где к заболевшим прибавилось 260 человек. В Свердловской области инфицированы еще 138 человек, в Ростовской области — 131 человек.

Минимальный прирост показывает Республика Алтай и Ненецкий автономный округ. В этих регионах за сутки выявлено по три новых коронавирусных больных.

🔸Москва — 3545

🔸Московская область — 898

🔸Санкт-Петербург — 453

🔸Нижегородская область — 260

🔸Свердловская область — 138

🔸Ростовская область — 131

🔸Калужская область — 114

🔸Брянская область — 112

🔸Ярославская область — 109

🔸Саратовская область — 109

🔸Иркутская область — 97

🔸Ульяновская область — 96

🔸Челябинская область — 96

🔸Республика Дагестан — 93

🔸Краснодарский край — 93

🔸Тульская область — 92

🔸Республика Башкортостан — 92

🔸Рязанская область — 91

🔸Республика Татарстан — 88

🔸Волгоградская область — 86

🔸Тамбовская область — 85

🔸Владимирская область — 83

🔸Ленинградская область — 81

🔸Курская область — 80

🔸Республика Северная Осетия — 77

🔸Чувашская Республика — 76

🔸Новосибирская область — 76

🔸Пензенская область — 73

🔸Архангельская область — 72

🔸Ставропольский край — 70

🔸Белгородская область — 69

🔸Красноярский край — 69

🔸Самарская область — 65

🔸Приморский край — 63

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 62

🔸Липецкая область — 58

🔸Ямало-Ненецкий АО — 58

🔸Ханты-Мансийский АО — 56

🔸Омская область — 53

🔸Пермский край — 52

🔸Республика Тыва — 52

🔸Хабаровский край — 52

🔸Воронежская область — 51

🔸Смоленская область — 51

🔸Республика Марий Эл — 50

🔸Республика Ингушетия — 46

🔸Тюменская область — 46

🔸Забайкальский край — 45

🔸Республика Саха (Якутия) — 45

🔸Алтайский край — 44

🔸Республика Коми — 39

🔸Оренбургская область — 38

🔸Астраханская область — 34

🔸Республика Мордовия — 34

🔸Новгородская область — 33

🔸Орловская область — 32

🔸Калининградская область — 32

🔸Республика Адыгея — 31

🔸Псковская область — 27

🔸Республика Бурятия — 25

🔸Республика Хакасия — 25

🔸Вологодская область — 23

🔸Ивановская область — 22

🔸Чеченская Республика — 20

🔸Камчатский край — 20

🔸Тверская область — 19

🔸Мурманская область — 18

🔸Томская область — 16

🔸Костромская область — 13

🔸Республика Крым — 13

🔸Кировская область — 12

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 11

🔸Удмуртская Республика — 11

🔸Курганская область — 11

🔸Амурская область — 9

🔸Республика Карелия — 8

🔸Магаданская область — 7

🔸Сахалинская область — 6

🔸Еврейская АО — 6

🔸Кемеровская область — 5

🔸Севастополь — 4

🔸Ненецкий АО — 3

🔸Республика Алтай — 3