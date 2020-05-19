В России вновь растет число заболевших. За последние сутки их стало больше на 9263 человека.
Днем ранее прирост составлял 8926 человек. Данные приводит оперативный штаб. В стране зарегистрировано с начала эпидемии 299 941 случай заражения.
За сутки в России скончались от коронавируса 115 человек. Сутками ранее жертв было 91. Всего с начала эпидемии вирус унес жизни 2837 пациентов.
Полностью выздороветь смогли 76 130 человек. Из них за последние 24 часа отрицательные тесты после болезни получили 5921 пациент.
По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии врачи провели свыше 7,3 миллиона тестов на COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 267,6 тысячи россиян.
В столичные больницы на работу вышли студенты-медики. Они заняли позиции младшего и среднего медицинского персонала, оформлены официально. За работу с коронавирусными больными они получат зарплаты от 115 до 175 тысяч рублей в месяц. Также студенты проходят в больницах оплачиваемую практику. Их зарплата составит 70 тысяч рублей в месяц. Всего на работу вышли более двух тысяч будущих врачей.
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