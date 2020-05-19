Мэр города Охи Сергей Гусев был задержан инспекторами за браконьерство. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.
Лодку чиновника обнаружили в охотничьих угодьях Охинского городского округа, в районе залива Байкал. В ней было найдено 12 гусей и 45 уток, из которых 19 являлись самками.
"По факту незаконного отстрела самок уток и превышения суточной нормы добычи пернатой дичи в отношении данных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства экологии Сергей Прохоренко.
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