Мэр одного из городов Сахалина задержан за браконьерство

Мэр города Охи Сергей Гусев был задержан инспекторами за браконьерство. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

Лодку чиновника обнаружили в охотничьих угодьях Охинского городского округа, в районе залива Байкал. В ней было найдено 12 гусей и 45 уток, из которых 19 являлись самками.