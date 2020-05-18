Большинство новых инфицированных коронавирусом в Москве — младше 65 лет. Всего в столице за сутки выявлено 3238 новых пациентов.
По данным оперативного штаба, из них 294 человека — дети до 18 лет:
🔹 41,2% — от 18 до 45 лет.
🔹 32,7% — от 46 до 65 лет.
🔹 11,3% — от 66 до 79 лет.
🔹 5,8% — старше 80 лет.
🔹 9% — дети.
С начала эпидемии в Москве зарегистрировано 146 062 случая коронавируса.
За сутки в России выявлено 8926 новых инфицированных. Впервые с начала мая эта цифра опустилась ниже девяти тысяч. Общее число зараженных в стране составляет 290 678 человек. Жертвами стали 2722 пациента.
За последние 24 часа в Москве от коронавируса скончались 77 человек. Полностью выздороветь смогли 28 913 человек, из них за последние сутки — 1423 пациента.
В центре "Вороновское" сейчас лечится 291 пациент с подтвержденным диагнозом "COVID-19". К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 человек. За сутки поступило 13 москвичей, выписано — двое, двое скончались.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.