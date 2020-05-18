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Источник Правда.Ру

Больше 146 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в Москве

Россия » Центр » Москва

Большинство новых инфицированных коронавирусом в Москве — младше 65 лет. Всего в столице за сутки выявлено 3238 новых пациентов.

По данным оперативного штаба, из них 294 человека — дети до 18 лет:

🔹 41,2% — от 18 до 45 лет.

🔹 32,7% — от 46 до 65 лет.

🔹 11,3% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,8% — старше 80 лет.

🔹 9% — дети.

С начала эпидемии в Москве зарегистрировано 146 062 случая коронавируса.

За сутки в России выявлено 8926 новых инфицированных. Впервые с начала мая эта цифра опустилась ниже девяти тысяч. Общее число зараженных в стране составляет 290 678 человек. Жертвами стали 2722 пациента.

За последние 24 часа в Москве от коронавируса скончались 77 человек. Полностью выздороветь смогли 28 913 человек, из них за последние сутки — 1423 пациента.

В центре "Вороновское" сейчас лечится 291 пациент с подтвержденным диагнозом "COVID-19". К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 человек. За сутки поступило 13 москвичей, выписано — двое, двое скончались.

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