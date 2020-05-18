Москвичи составляют всего 36% среди новых инфицированных коронавирусом за сутки в России. Заболеваемость в столице снижается.
Всего за сутки в стране выявлено 8926 новых случаев заболевания. Из них в Москве — 3238, в Подмосковье — 921, в Санкт-Петербурге — 425, сообщает оперативный штаб.
Среди регионов наиболее напряженная обстановка складывается в Нижегородской, Свердловской и Саратовской областях. Там за последние 24 часа прирост заболевших COVID-19 составил 279, 130 и 117 человек соответственно.
Лучше всего справляются с ситуацией в Севастополе. Здесь за сутки коронавирус диагностирован только у одного человека. По три новых случая приходится на Алтайский край и Магаданскую область.
Всего новые инфицированные выявлены в 81 регионе страны.
🔸Москва — 3238
🔸Московская область — 921
🔸Санкт-Петербург — 425
🔸Нижегородская область — 279
🔸Свердловская область — 130
🔸Саратовская область — 117
🔸Брянская область — 115
🔸Калужская область — 109
🔸Красноярский край — 107
🔸Ульяновская область — 106
🔸Ярославская область — 103
🔸Владимирская область — 99
🔸Рязанская область — 94
🔸Краснодарский край — 94
🔸Республика Башкортостан — 94
🔸Республика Дагестан — 89
🔸Ростовская область — 87
🔸Чувашская Республика — 87
🔸Ханты-Мансийский АО — 86
🔸Челябинская область — 85
🔸Тульская область — 84
🔸Тамбовская область — 82
🔸Республика Татарстан — 80
🔸Курская область — 79
🔸Республика Северная Осетия — 75
🔸Иркутская область — 75
🔸Пензенская область — 71
🔸Новосибирская область — 71
🔸Приморский край — 71
🔸Белгородская область — 70
🔸Ленинградская область — 70
🔸Орловская область — 68
🔸Самарская область — 66
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 65
🔸Ставропольский край — 65
🔸Волгоградская область — 65
🔸Омская область — 65
🔸Ямало-Ненецкий АО — 59
🔸Смоленская область — 56
🔸Республика Бурятия — 56
🔸Липецкая область — 54
🔸Республика Марий Эл — 51
🔸Хабаровский край — 50
🔸Пермский край — 49
🔸Ивановская область — 46
🔸Тюменская область — 46
🔸Алтайский край — 45
🔸Воронежская область — 44
🔸Республика Саха (Якутия) — 41
🔸Забайкальский край — 40
🔸Республика Коми — 37
🔸Астраханская область — 36
🔸Республика Ингушетия — 35
🔸Оренбургская область — 34
🔸Республика Мордовия — 33
🔸Архангельская область — 32
🔸Республика Адыгея — 32
🔸Республика Тыва — 30
🔸Республика Калмыкия — 28
🔸Тверская область — 27
🔸Калининградская область — 26
🔸Республика Хакасия — 24
🔸Вологодская область — 23
🔸Чеченская Республика — 23
🔸Новгородская область — 21
🔸Псковская область — 19
🔸Томская область — 18
🔸Камчатский край — 18
🔸Амурская область — 16
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 15
🔸Мурманская область — 12
🔸Костромская область — 10
🔸Республика Карелия — 10
🔸Республика Крым — 9
🔸Курганская область — 8
🔸Кировская область — 7
🔸Кемеровская область — 7
🔸Удмуртская Республика — 5
🔸Республика Алтай — 3
🔸Магаданская область — 3
🔸Севастополь — 1
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