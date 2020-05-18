Названы регионы с наименьшим числом новых случаев коронавируса

Москвичи составляют всего 36% среди новых инфицированных коронавирусом за сутки в России. Заболеваемость в столице снижается.

Всего за сутки в стране выявлено 8926 новых случаев заболевания. Из них в Москве — 3238, в Подмосковье — 921, в Санкт-Петербурге — 425, сообщает оперативный штаб.

Среди регионов наиболее напряженная обстановка складывается в Нижегородской, Свердловской и Саратовской областях. Там за последние 24 часа прирост заболевших COVID-19 составил 279, 130 и 117 человек соответственно.

Лучше всего справляются с ситуацией в Севастополе. Здесь за сутки коронавирус диагностирован только у одного человека. По три новых случая приходится на Алтайский край и Магаданскую область.

Всего новые инфицированные выявлены в 81 регионе страны.

🔸Москва — 3238

🔸Московская область — 921

🔸Санкт-Петербург — 425

🔸Нижегородская область — 279

🔸Свердловская область — 130

🔸Саратовская область — 117

🔸Брянская область — 115

🔸Калужская область — 109

🔸Красноярский край — 107

🔸Ульяновская область — 106

🔸Ярославская область — 103

🔸Владимирская область — 99

🔸Рязанская область — 94

🔸Краснодарский край — 94

🔸Республика Башкортостан — 94

🔸Республика Дагестан — 89

🔸Ростовская область — 87

🔸Чувашская Республика — 87

🔸Ханты-Мансийский АО — 86

🔸Челябинская область — 85

🔸Тульская область — 84

🔸Тамбовская область — 82

🔸Республика Татарстан — 80

🔸Курская область — 79

🔸Республика Северная Осетия — 75

🔸Иркутская область — 75

🔸Пензенская область — 71

🔸Новосибирская область — 71

🔸Приморский край — 71

🔸Белгородская область — 70

🔸Ленинградская область — 70

🔸Орловская область — 68

🔸Самарская область — 66

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 65

🔸Ставропольский край — 65

🔸Волгоградская область — 65

🔸Омская область — 65

🔸Ямало-Ненецкий АО — 59

🔸Смоленская область — 56

🔸Республика Бурятия — 56

🔸Липецкая область — 54

🔸Республика Марий Эл — 51

🔸Хабаровский край — 50

🔸Пермский край — 49

🔸Ивановская область — 46

🔸Тюменская область — 46

🔸Алтайский край — 45

🔸Воронежская область — 44

🔸Республика Саха (Якутия) — 41

🔸Забайкальский край — 40

🔸Республика Коми — 37

🔸Астраханская область — 36

🔸Республика Ингушетия — 35

🔸Оренбургская область — 34

🔸Республика Мордовия — 33

🔸Архангельская область — 32

🔸Республика Адыгея — 32

🔸Республика Тыва — 30

🔸Республика Калмыкия — 28

🔸Тверская область — 27

🔸Калининградская область — 26

🔸Республика Хакасия — 24

🔸Вологодская область — 23

🔸Чеченская Республика — 23

🔸Новгородская область — 21

🔸Псковская область — 19

🔸Томская область — 18

🔸Камчатский край — 18

🔸Амурская область — 16

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 15

🔸Мурманская область — 12

🔸Костромская область — 10

🔸Республика Карелия — 10

🔸Республика Крым — 9

🔸Курганская область — 8

🔸Кировская область — 7

🔸Кемеровская область — 7

🔸Удмуртская Республика — 5

🔸Республика Алтай — 3

🔸Магаданская область — 3

🔸Севастополь — 1