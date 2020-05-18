Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил уволить работников Гудермесской больницы после их жалобы на дефицит защитных костюмов и масок.
Он обосновал это тем, что врачи должны успокаивать людей, а не нагнетать обстановку, поэтому провокаторы должны быть уволены. Также Кадыров заявил, что у региона достаточное количество средств защиты, которых хватит на покрытие собственных нужд и на помощь другим регионам.
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