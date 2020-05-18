Больше 28 тысяч жителей столицы России излечились от коронавируса. Ранее у всех был подтвержден COVID-19, а сейчас тесты выдают отрицательный результат.
Об этом сообщает оперативный штаб.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28913", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За минувшие сутки в Москве от коронавируса скончались 77 человек. Диагноз был подтвержден лабораторно. Также у инфицированных имелись сопутствующие хронические заболевания.
Напомним, что в столице продлен режим ограничений. Обязательная самоизоляция продлена до 31 мая. Также введен масочный режим. В перчатках и маске москвичи должны ходить в магазины, аптеки и другие общественные места, пользоваться общественным транспортом и такси.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по числу инфицированных коронавирусом в мире первое место занимает США.
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