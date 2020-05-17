В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование

Жители Мурманска сообщили о том, что на свалке по улице Полухина было найдено абсолютно новое медицинское оборудование в заводских коробках. Местные рассказывают, что это не первый случай.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции творится дикость! Мы очень просим власти города провести проверку по этим фактам. 12 марта было все завалено капельницами, и сегодня, 17 мая, все повторилось", — пишут в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены).

В соцсетях утверждают, что от оборудования избавляется инфекционная больница, которая находится неподалеку.