Крымские медики требуют от властей выплат и извинений

Медицинские работники из Евпатории обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с требованием выплатить им обещанные надбавки за работу с больными коронавирусом.

Аксенов назвал медиков "провокаторами", чем спровоцировал волну негатива от врачей в свой адрес. Теперь от него помимо денег требуют ещё и извинений.

О надбавках медики напомнили властям Крыма ещё неделю назад. Тогда они сообщали, что не получали денег, обещанных президентом.