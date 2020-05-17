Бывшый глава Твери Валерий Павлов рассказала о том, что ее номер случайно оказался на портале администрации города Конакова. Когда власти города ввели пропускной режим, все звонили ему и просили оформить пропуск.
"Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днем и ночью! Каждый день раздается от 15 до 28 звонков! На мои объяснения, что это личный телефон, возмущение звонивших только возрастало", — рассказала Павлов на своей странице в Facebook.
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