Бывший глава Твери не мог выдавать пропуска жителям Конакова

Бывшый глава Твери Валерий Павлов рассказала о том, что ее номер случайно оказался на портале администрации города Конакова. Когда власти города ввели пропускной режим, все звонили ему и просили оформить пропуск.