Свалка вакцин от гриппа найдена под Нижним Новгородом

В Дзержинском лесу Нижегородской области найдена свалка действующих медицинских препаратов, предназначенных для лечения гриппа.

Прохожие случайно обнаружили большое количество новых коробок. Примечательно, что срок действия вакцин ещё не истек, они предназначены для использования в 2020 году. Информация дошла до заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, который взял ситуацию под личный контроль.