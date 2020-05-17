В Дзержинском лесу Нижегородской области найдена свалка действующих медицинских препаратов, предназначенных для лечения гриппа.
Прохожие случайно обнаружили большое количество новых коробок. Примечательно, что срок действия вакцин ещё не истек, они предназначены для использования в 2020 году. Информация дошла до заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, который взял ситуацию под личный контроль.
"Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление", — сообщил чиновник.
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